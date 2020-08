Gears Tactics: al via il pre-load su Xbox One, uscita imminente su console?

Dopo essere arrivato prima su PC lo scorso mese di aprile, Gears Tactics per Xbox One potrebbe ormai essere dietro l’angolo, anche se ancora non è stata ufficializzata una data di uscita.

Come segnalato sulle colonne di Windows Central, da poche ore è possibile effettuare il pre-load della versione console di Gears Tactics, lasciando intendere che l’edizione per Xbox One del tattico a turni co-sviluppato da Splash Damage e The Coalition possa arrivare nel giro di poco tempo.

A questo punto non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Microsoft, ben sapendo che la Casa di Redmond ha più volte ribadito l’intenzione di pubblicare l’edizione console di Gears Tactics nel corso del 2020.

