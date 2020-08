Il primo No More Heroes potrebbe approdare su Switch

In attesa di mettere finalmente le mani sul terzo capitolo della serie, il primo No More Heroes potrebbe presto fare capolino su Nintendo Switch.

La presunta versione per Switch del videogioco di Goichi Suda è infatti comparsa sul sito dell’ente taiwanese che si occupa di classificare i titoli in uscita, lasciando intendere che a breve possa essere annunciata dal publisher Marvelous.

La prima avventura di Travis Touchdown potrebbe quindi tornare su una console Nintendo dopo il debutto su Wii avvenuto circa dodici anni fa, e spianare così la strada all’attesissimo No More Heroes 3.

