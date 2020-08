Halo 3: 343 migliorerà la registrazione dei colpi in multiplayer

Tra le criticità del comparto multiplayer di Halo 3 vi è senza dubbio la registrazione dei colpi andati a segno, una modifica che ha cambiato radicalmente l’esperienza di gioco e di cui abbiamo parlato anche noi nella recensione della versione PC.

Ora 343 Industries ha fatto sapere di essere a conoscenza del problema, tuttavia la soluzione potrebbe essere così semplice come ipotizzato da una parte dei fan. Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale di Halo, gli sviluppatori spiegano che il problema è dovuto in parte al fatto che il gioco su Xbox 360 girava a 30 fps, mentre su Xbox One il frame rate è stato raddoppiato, laddove su PC non vi è invece alcuna limitazione. Lo studio è comunque al lavoro su una soluzione definitiva che non vada a modificare ulteriormente l’esperienza ludica, e soprattutto che non vada a peggiorare altri ambiti del gioco; per questo è stata predisposta una prima modifica che verrà distribuita in beta nel prossimo aggiornamento di Halo 3.

Insomma, 343 Industries vuole risolvere una volta per tutte il problema della registrazione dei colpi, tuttavia è possibile che la soluzione definitiva si faccia attendere a lungo.

Condividi con gli amici Inviare