Xbox Game Pass cambia nome diventando semplicemente Game Pass

Microsoft ha deciso di modificare il nome di Xbox Game Pass abbandonando la dicitura Xbox.

Un primo cambio è già stato apportato all’account Twitter ufficiale del servizio in abbonamento, che con un breve cinguettio ha annunciato il cambio di look: sebbene il nome dell’account riporti ancora la vecchia dicitura del servizio, l’immagine del profilo rispecchia il nuovo brand.

È possibile che in quel di Redmond abbiano deciso di eliminare la dicitura Xbox per non causare confusione su computer, dove il servizio finora si è chiamato “Xbox Game Pass per PC“, abbracciando così un nome ben più coerente con la piattaforma.

