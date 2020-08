Koei Tecmo celebra i 20 anni di Dynasty Warriors

Ben 20 anni sono passati da quando il capostipite del genere musou, noto come Shin Sangoku Musou in terra nipponica e come Dynasty Warriors 2 nel resto del mondo, fece la sua prima apparizione sugli schermi delle nostre console. Da allora il genere non si è più fermato, espandendosi ad altre ambientazioni, storiche e non, ma la saga dei Tre Regni continua ancora oggi ad essere raccontata e ad avere sempre più protagonisti. Koei Tecmo ha deciso di celebrare la strada percorsa dalla serie con un trailer speciale:

La pagina ufficiale dedicata al secondo decennio della serie promette “more to come”; resterà da vedere se Koei Tecmo e Omega Force si stanno preparando a rivelare un decimo capitolo, un Dynasty Warriors 9 Empires che cerchi di risolvere alle gravi carenze dell’ultimo titolo della serie o semplicemente un nuovo pachinko. Di sicuro sappiamo che noi continueremo a inseguire Lu Bu ancora per tanti anni.