Una recente FAQ ufficiale ha chiarito quali periferiche PS4 saranno compatibili con la nuova console di casa Sony. Particolarmente curioso il fatto che il DualShock 4 sarà compatibile con la PS5, ma non con i giochi PS5: una scelta, secondo Sony, dovuta al fatto che “riteniamo che i giochi per PS5 debbano sfruttare le nuove funzionalità che stiamo apportando alla piattaforma, tra cui le funzioni del controller wireless DualSense.” Un riferimento, senza dubbio, a quell’haptic feedback che rappresenta la vera novità del DualSense 5, e un modo completamente nuovo di intendere la classica tecnologia della vibrazione e di trasmettere informazioni al giocatori, come spiegato ampiamente da Geoff Keighley nel corso della presentazione del nuovo controller.

Chi possiede arcade stick, volanti o HOTAS compatibili con PS4 può invece stare tranquillo: Sony ha chiarito che “periferiche speciali come volanti da gara ufficiali, levette in stile arcade e levette di volo funzioneranno con i giochi per PS5 e i giochi per PS4 supportati” così come “le cuffie wireless con microfono Platinum e Gold, nonché le cuffie di terze parti che si collegano tramite porta USB o jack audio”. Detto questo, è sempre bene assicurarsi di controllare sul sito del produttore la compatibilità delle periferiche con le piattaforme di nuova generazione, quindi occhio agli acquisti.