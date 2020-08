Marvel's Avengers non avrà i raid al lancio, ma poco dopo

Nelle ore immediatamente successive al secondo War Table, Philippe Therien e Lauryn Ash di Crystal Dynamics hanno fatto una breve escursione su Reddit per rispondere alle domande degli utenti. Una delle prime domande ha interrogato gli sviluppatori su quando esattamente saranno disponibili i raid, e Philippe Therien ha risposto spiegando che 1) nel gioco avranno un nome molto più epico di “raid”, e 2) che il primo di questi raid non sarà disponibile al lancio ma “molto vicino, non ci vorranno mesi ma settimane, ma stiamo ancora finalizzando la data precisa.” Ha poi aggiunto che presto potremo sapere (e vedere!) qualcosa di più di questo raid, e che il team è al lavoro su più di una di queste attività.

Le altre domande sono state dirette principalmente a chiarire dettagli del gameplay, come ad esempio la volontà di assicurarsi che non ci siano sbilanciamenti di potere fra vecchi e nuovi Vendicatori, ma particolarmente interessante è stata la risposta che ha suggerito che nel gioco saranno presenti easter egg pensati per suggerire quali saranno i prossimi personaggi che andranno ad unirsi al gioco di Crystal Dinamics – quindi mi raccomando, una volta che avrete finito di picchiare i robot di AIM, assicuratevi di aguzzare i vostri occhi di falco.