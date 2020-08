Il prossimo State of Play si terrà giovedì 6 agosto

A quanto pare, Sony ha deciso che il suo prossimo State of Play non ha bisogno di un lungo preavviso: la compagnia ha infatti appena annunciato che il si terrà il prossimo 6 agosto. L’ora è prevista per le 22:00 nostrane (1:00 pm PT), e sembra che lo show durerà 40 minuti. Ma se siete ansiosi di scoprire le ultime novità sulla PlayStation 5, non sarà questo il momento in cui vi saranno rivelate: sembra infatti che lo State of Play si concentrerà principalmente sui prossimi giochi per PS4 e PS VR, oltre a qualche rapida occhiata ad alcuni titoli indie in lavorazione per PS5, ma non ci sarà nessun annuncio importante riguardante la console di nuova generazione. Niente date, niente preorder, niente prezzi.

Quindi, se volete segnarvi data e luogo: potrete seguire lo State of Play il 6 agosto alle 22:00 su Twitch.