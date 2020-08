FIFA 21, Inter e Milan annunciano partnership esclusive

I fan di entrambe le squadre milanesi hanno di che rallegrarsi: AC Milan e FC Internazionale hanno infatti appena annunciato di aver siglato partnership esclusive con EA Games per la loro presenza nel prossimo titolo calcistico della compagnia americana, FIFA 21. La notizia non è sorprendente, dato che arriva a poca distanza dall’annuncio di Konami di aver perso le licenze per le due squadre, ma siamo sicuri che farà piacere ai giocatori di FIFA. Di seguito i trailer di presentazione delle due squadre, entrambi con protagonisti calciatori dalla presenza storica nella società. Il Milan è rappresentato infatti da Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio noto ai tifosi come Kakà:

A proposito dell’accordo, Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a EA Sports nella famiglia dell’AC Milan come partner premium. Questa partnership simboleggia il nostro impegno a diffondere esperienze interattive di livello mondiale per i nostri fan in tutto il mondo. Abbiamo trovato in EA Sports, leader di mercato nel mondo dei videogiochi, il partner perfetto per poter continuare a coinvolgere ed entusiasmare la prossima generazione dei fan rossoneri.”

A rappresentare l’Inter è invece la leggendaria figura di Javier Zanetti, capitano della squadra per ben 13 anni, dal 2001 al 2014:

Alessandro Antonello, Corporate CEO dell’Inter, a proposito della partnership ha detto che “questo nuovo accordo con Electronic Arts permette di offrire un intrattenimento di livello mondiale ai nostri tifosi, dentro e fuori campo. L’innovazione è il fulcro della nostra strategia e crediamo che collaborare con un leader dei videogiochi e degli esport ci aiuterà nel nostro obiettivo di avvicinarci alle nuove generazioni amanti del calcio di tutto il mondo”.

FIFA 21 arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 9 ottobre, e ha scelto il francese Kylian Mbappé come proprio volto.