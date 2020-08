Xbox Game Pass: Microsoft smentisce il cambio di nome

Smentendo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, Microsoft ha fatto sapere che il servizio Xbox Game Pass non sta per cambiare nome.

Attraverso una nota appena arrivata in redazione, un portavoce della Casa di Redmond commenta così la questione: “Xbox ha recentemente svelato il nuovo logo di Xbox Game Pass. Nonostante la grafica rinnovata, non ci sono modifiche al nome del servizio, che rimane Xbox Game Pass“.

Le modifiche, dunque, riguardano solamente il logo e, più in generale, l’estetica del brand.

