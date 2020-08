Marvel's Avengers: Spider-Man arriverà in esclusiva su PS4 e PS5

Square Enix, Crystal Dynamics e Sony hanno annunciato che Spider-Man farà parte dei personaggi giocabili di Marvel’s Avengers, tuttavia l’Uomo Ragno sarà disponibile in esclusiva soltanto su PS4 e PS5.

Questo personaggio aggiuntivo verrà aggiunto al gioco all’inizio del 2021 attraverso un aggiornamento gratuito, dunque i possessori delle versioni PlayStation riceveranno Spider-Man senza sborsare un centesimo in più.

La notizia ha però provocato non poche polemiche. Le tre compagnie sono state accusate di comportamenti scorretti nei confronti dei consumatori dal momento che chi acquisterà il gioco per le altre piattaforme dovrà pagare lo stesso prezzo per ricevere meno contenuti. L’annuncio dell’esclusività di Spider-Man potrebbe dunque trasformarsi in un boomerang per Marvel’s Avengers, con diversi giocatori PC e Xbox intenzionati a cancellare i propri pre-order dopo aver appreso questa notizia.

