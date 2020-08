Le vendite totali di PlayStation 4 superano quota 112 milioni

Sony ha diffuso i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre annunciando che le vendite complessive di PlayStation 4 hanno raggiunto quota 112,3 milioni di unità. Nell’ultimo trimestre sono state vendute 1,9 milioni di console, in calo del 40% rispetto alle 3,2 milioni di unità dello stesso trimestre dell’anno scorso. Si tratta di una flessione fisiologica dal momento che la generazione sta ormai volgendo al termine.

Sul versante dei ricavi, invece, questi sono aumentati del 32% rispetto allo stesso trimestre del 2019, un incremento dovuto anche alla pandemia di Covid-19 che ha costretto un gran numero di persone a rimanere a casa. Tuttavia i ricavi sono stati foraggiati anche dal lancio di The Last of Us: Parte II, che ha venduto ben 4 milioni di copie fino al 21 giugno scorso.

Infine, bene anche i servizi: gli abbonati al PlayStation Plus salgono a 44,9 milioni, con oltre 5 milioni di abbonati in più rispetto all’anno scorso.

Condividi con gli amici Inviare