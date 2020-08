Relicta è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Ravenscourt e Mighty Polygon hanno confezionato il trailer di lancio di Relicta, intrigante puzzle game disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

Il trailer di lancio di oggi presenta ai giocatori la situazione ideale per una gita nei crateri terraformati della Luna, piena di complessi puzzle basati sulla fisica che richiedono una combinazione di abilità e creatività. I diversi biomi con i loro ambienti metteranno alla prova l’immaginazione e il potere di deduzione dei giocatori mentre avanzano attraverso la Chandra Base per raggiungere il loro obiettivo finale.

