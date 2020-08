Project CARS 3: ecco il nuovo trailer intitolato "What drives you"

Bandai Namco Entertainment e Slightly Mad Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Project CARS 3 per annunciarne l’apertura dei pre-order.

Da oggi è infatti possibile prenotare sia la Standard Edition che la Deluxe Edition di Project CARS 3 per PC, PS4 e Xbox One. La Deluxe Edition darà ai piloti accesso al gioco con tre giorni di anticipo (dal 25 agosto) e include il Season Pass che consiste in 4 pacchetti di contenuti aggiuntivi. Inoltre, prenotando Project CARS 3 si ha accesso anche all’Ignition Pack che include:

10 livree uniche

20 Decalcomanie

2 Fantasie

2 Cerchioni

2 Pneumatici

4 Targhe

4 Numeri di gara

2 Nuovi personaggi (uomo e donna) con diversi outfit e design dei caschi

Vi ricordiamo, infine, che Project CARS 3 sarà disponibile dal 28 agosto prossimo. In caso non l’abbiate fatto, date anche un’occhiata alla nostra ultima anteprima scritta da Nicolò Paschetto.