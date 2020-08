Annunciato Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, uscirà a ottobre

Assemble Entertainment e CrazyBunch hanno annunciato il ritorno di Larry Leffer in Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, una nuova avventura grafica per PC in uscita il prossimo ottobre.

Il sequel di Wet Dreams Don’t Dry ci metterà nuovamente nei panni del cascamorto più famoso dei videogiochi, ora alla ricerca dell’unico vero amore: la deliziosa Faith. Messa da parte la (disastrosa) carriera da Casanova, ora Larry deve accasarsi definitivamente, ma per ricongiungersi con la sua Faith dovrà superare numerosi ostacoli. Tra questi troviamo diversi enigmi, personaggi eccentrici pronti a mettergli i bastoni tra le ruote, e la necessità di acquisire diversi oggetti più o meno utili (e alcuni potrebbero avere delle forme piuttosto atipiche).

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice sarà disponibile per PC su Steam e GOG a partire dal prossimo 15 ottobre.