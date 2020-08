Su Xbox, il Microsoft Store si rinnova per offrire un'esperienza più fluida

Se avete mai passato qualche minuto a imprecare contro l’app Microsoft Store della vostra Xbox, potrebbero esserci buone e liete novelle in arrivo per voi: Microsoft si è infatti data da fare per ridisegnare completamente l’esperienza. L’intento, come descritto nel post di annuncio, è quello di offrire un’interfaccia che permetta rapidità e praticità d’uso, senza dimenticare qualche accorgimento pensato per rendere più sicura la navigazione e l’acquisto.

Oltre ad aver reso più rapidi i caricamenti, Microsoft ha anche completamente rifatto la Wish List, così che sia più semplice aggiungerci nuovi giochi e controllare quelli già presenti, e anche lo shopping cart è stato reso più pratico. Per il momento, la nuova interfaccia è in fase di sperimentazione: a partire dal 5 agosto, alcuni utenti parte del programma Xbox Insider potranno già iniziare a usarla. Altri Insider andranno poi a unirsi a questo gruppo con il tempo, e Microsoft prevede che la nuova interfaccia sarà resa disponibile a tutti gli utenti entro quest’autunno. Se invece siete utenti del Microsoft Store su PC, non resta che sperare che questo redesign sia un preludio a modifiche simili dell’app per PC.