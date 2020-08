Fall Guys: Ultimate Knockout, ecco il trailer di lancio

Se avete mai sognato di prendere parte a una puntata di Takeshi’s Castle, ma vi manca la conoscenza della lingua nipponica, Fall Guys: Ultimate Knockout, il bizzarro gioco creato da Mediatonic, potrebbe essere la vostra opzione migliore. Anche perché, diciamoci la verità, vi risparmiereste di fare la figura di quello che finisce a terra al secondo ostacolo. Ma bando alle ciance, ecco il trailer di lancio:

Fall Guys è un battle royale dalla formula particolare: invece di raccattare armi e munizioni per mezz’ora per poi finire ammazzati da qualcuno che rimarrà seduto in un bagno fino alla fine del match, dovremo superare una corsa a ostacoli tanto colorata quanto fedifraga, il tutto facendo ovviamente il possibile per impedire ai nostri avversari di fare lo stesso. Sembra il gioco perfetto per mettere alla prova le vostre amicizie più salde!

Fall Guys: Ultimate Knockout è disponibile su Steam e PlayStation 4.