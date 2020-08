Il nuovo trailer di Crusader Kings 3 ci parla dei personaggi

È passato ormai quasi un anno dall’annuncio di Crusader Kings 3, ma con la data di rilascio sempre più vicina, Paradox Interactive ha deciso di farci avere qualche nuova, succosa informazione. Il video rilasciato ieri, narrato dallo YouTuber One Proud Bavarian, noto per la sua ricca serie di video sul secondo capitolo della serie, ci parla dei personaggi e delle varie qualità che andranno a definirli: tratti ed educazione, relazioni e terrore, stress e salute, abilità e competenze e stile di vita.

Com’è da aspettarsi, bilanciare le varie caratteristiche sarà fondamentale per assicurarci la prolungata esistenza del nostro regnante: facciamoci prendere preda dello stress e potrebbe venirci un attacco di cuore, usiamo troppo liberalmente tattiche che terrorizzano i nostri avversari politici e potremo trovarci a bere un sorso di belladonna, investiamo i punti nello stile di vita sbagliato e potremmo essere costretti a ricorrere a una crisi di mezza età. Una cosa è certa: in Crusader Kings 3, che sarà disponibile su Steam a partire dal primo settembre, i modi di fare una brutta fine non mancheranno.