Il supporto ai mod entra in beta su Epic Games Store

Dopo un paio d’anni dal lancio e a poca distanza dall’arrivo degli achievement, il supporto ai mod rientra finalmente fra le feature offerte dall’Epic Games Store, anche se attualmente in fase beta. Il primo gioco a farne uso, come annunciato da Piranha Games sul suo blog, è MechWarrior 5: Mercenaries e, almeno per il momento, sembra si tratti anche dell’unico: resta da vedere come verrà espansa l’offerta nei prossimi giorni, quali altri titoli andrà a includere e, sopratutto, come reggerà il confronto con il suo più diretto concorrente, lo Steam Workshop. Di sicuro, per il momento sembra sia possibile esprimere la propria opinione su un mod solo con un semplice sistema di “like”, senza che ci sia la possibilità di lasciare pollici versi nè tantomeno commenti.

