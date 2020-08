Gwent: inizia il secondo Viaggio, con protagonisti Ciri e Vesemir

Gwent ha da pochi mesi introdotto i cosidetti Viaggi, una meccanica simile ai Battle Pass di altri giochi, che permettono di sbloccare ricompense speciali e includono anche una componente narrativa. Il primo, risalente ad aprile, seguiva le avventure di Geralt e Dandelion; con il secondo, iniziato oggi, ci troviamo invece a scoprire passo passo una storia che vede protagonisti Ciri e Vesemir, l’anziano witcher maestro di Geralt.

Ricordiamo che non sarà necessario acquistare il Premium Pass per sbloccare ricompense: sarà sufficiente giocare e, mano a mano che guadagnate Corone (semplicemente giocando o svolgendo le quest giornaliere) proseguirete lungo i 100 livelli del Viaggio. Ovviamente, però, i premi riservati al Premium Pass – acquistabile per 8,49€ – sono molto più succosi e includono aspetti speciali per Ciri, che sarà introdotta come leader neutrale.

Gwent ha di recente ricevuto un’espansione gratuita, ed è disponibile gratuitamente su GOG.com, Steam, Android e iOS, mentre CD Projekt Red ha deciso di interrompere lo sviluppo per le versioni console.