Call of Duty: Modern Warfare, al via la Stagione 5

Activision e Infinity Ward fanno sapere che la Stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone è ora disponibile su tutte le piattaforme.

Questo l’incipit dell’ultimo aggiornamento: “mentre a Verdansk si intensifica il caos e l’Armistizio sta per raggiungere il suo punto di rottura, entra in campo una nuova forza. La Shadow Company fa il suo ingresso esplosivo e memorabile nel mondo di Modern Warfare, arrivando con stile per affermarsi e rafforzare l’Alleanza, nonostante il fireteam della compagnia stia apparentemente giocando in autonomia secondo le proprie regole.”

La Stagione 5 porta a un allargamento della mappa di Warzone, che ora diventa più grande grazie all’apertura dello stadio, della stazione Ferroviaria e all’introduzione di un grande treno merci in movimento. Sul versante Modern Warfare, invece, disponibili quattro nuove mappe multigiocatore: una nuova esperienza di Guerra Terrestre, due mappe 6v6 e una mappa Scontro pensata per combattimenti frenetici. Infine, disponibile anche un nuovo Battle Pass con ricompense aggiuntive inedite.