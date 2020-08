Detroit: Become Human ha venduto oltre 5 milioni di copie

Quantic Dream ha annunciato che le vendite totali di Detroit: Become Human hanno superato la ragguardevole cifra di 5 milioni di copie. Questo traguardo è stato raggiunto a un mese esatto dal lancio del gioco su Steam. Ed è proprio all’arrivo di Detroit: Become Human su Steam che si deve, in parte, il merito di questo risultato.

“Pubblicare Detroit: Become Human su Steam è stata un’esperienza fantastica per noi,” ha dichiarato Guillaum de Fondaumiere, co-CEO di Quantic Dream. “La risposta che stiamo vedendo è stata incredibilmente positiva, soprattutto sui mercati asiatici.”

Da notare che la versione PC del gioco è disponibile anche sull’Epic Games Store dallo scorso dicembre, tuttavia lo studio non ha voluto esprimere alcun commento a riguardo, lasciando intendere che il successo del gioco è dovuto soprattutto all’uscita su Steam. Detroit: Become Human è poi disponibile anche su PS4, dove ha venduto due milioni di copie in meno di un anno dal lancio avvenuto nell’aprile del 2018.

