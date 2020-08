Battletoads: ecco i requisiti hardware della versione PC

La data di uscita di Battletoads è ormai dietro l’angolo, per questo Microsoft ha voluto rendere noti i requisiti hardware necessari a far girare la versione PC del beat ’em up targato Rare e Dlala Studios. Da notare che i requisiti sono piuttosto leggeri e accessibili.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Pentium G620

: Pentium G620 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : Nvidia GTX 650 / AMD R7 250x

: Nvidia GTX 650 / AMD R7 250x DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 15GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD Phenom II x4 965

: AMD Phenom II x4 965 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : Nvidia GTX 650Ti / AMD R7 260

: Nvidia GTX 650Ti / AMD R7 260 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 15GB

Vi ricordiamo, infine, che Battletoads sarà disponibile dal 20 agosto su PC e Xbox One. Sarà inoltre incluso già dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.