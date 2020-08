Pacer, erede spirituale di WipEout, ha una data di uscita

Dopo un cambio di nome e dopo essere scomparso dai radar per un po’ di tempo, Pacer torna a far parlare di sé con l’annuncio della data di uscita ufficiale.

Sviluppato da R8 Games, un team che raccoglie al suo interno diversi esuli di Psygnosis/Studios Liverpool, questo erede spirituale di WipEout sarà disponibile dal prossimo 17 settembre non soltanto su PC tramite Steam, ma anche su PS4 e Xbox One.

Pacer offrirà sia una campagna single player che alcune modalità di gioco multiplayer. A tal proposito, oltre alle classiche corse online sarà disponibile anche una particolare modalità battle royale denominata Storm.

Nel gioco saranno presenti 14 tracciati, ognuno con diverse varianti, e 5 veicoli con caratteristiche differenti i cui parametri possono essere modificati nell’apposito garage. Infine, Pacer potrà contare su una colonna sonora formata da più di 80 tracce composte appositamente per il gioco da CoLD SToRAGE (al secolo Tim Wright).