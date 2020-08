Dynasty Warriors: un nuovo capitolo potrebbe essere presto annunciato

Sembra che il “more to come” di qualche giorno fa possa effettivamente preannunciare qualcosa di concreto per Dynasty Warriors: Akihiro Suzuki, producer della serie, ha infatti dichiarato nel corso di una recente intervista con Famitsu (e riportata da Gematsu) che spera “di poter annunciare prossimamente un titolo per il 20° anniversario. Ah, e non sarà soltanto un titolo.” Suzuki non si è ovviamente lasciato sfuggire dettagli su questi prossimi titoli, ma ha specificato che, a differenza di com’è successo per il settimo e l’ottavo capitolo della serie, difficilmente vedremo una versione Xtreme Legends di Dynasty Warriors 9, prodotto che sono ben consapevoli non essere stato accolto con grande entusiasmo.

“Penso che le sfide che abbiamo affrontato fossero troppo grandi e non così utili”, ha dichiarato in proposito, prima di concludere dicendo che difficilmente i prossimi titoli della serie principali avranno una struttura open world, anche se è un genere che a lui personalmente piacerebbe perseguire. Resta da vedere cosa riserveranno i prossimi mesi per le casate di Wei, Wu e Shu.