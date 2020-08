Marvel's Avengers includerà ricompense esclusive su PlayStation

In un recente post sul blog ufficiale di PlayStation, il Community Manager di Crystal Dynamics Andy Wong si è soffermato su quelle che saranno le ricompense esclusive per chi giocherà Marvel’s Avengers su PlayStation 4 e 5. Non stiamo ovviamente parlando di Spider-Man, che come sicuramente già sapete costituirà contenuto esclusivo per le console di casa Sony, ma di ricompense cosmetiche: Marvel’s Avengers infatti prevederà ogni mese una Community Challenge diversa, ovvero “obiettivi che la community deve raggiungere lavorando assieme per guadagnare ricompense per tutti”.

Alcune di queste Community Challenge, però, saranno esclusive alle piattaforme Sony. Non solo: sembra che con il rilascio di ogni eroe – inclusi i sei di partenza – i giocatori PlayStation avranno 30 giorni di accesso esclusivo a un loro aspetto leggendario, un’emote leggendaria, un takedown epico e la targa associata all’eroe. Chi ha la sottoscrizione PlayStation Plus, poi, riceverà un bundle che include un aspetto raro, una targa e 100 crediti ogni volta che un nuovo eroe sarà rilasciato dopo il lancio, più un bundle simile dedicato a Kamala Khan al lancio.

Questo va ad aggiungersi al fatto che i giocatori PlayStation saranno i primi ad avere accesso alla Beta di Marvel’s Avengers, prevista per i giorni dal 7 al 9 agosto, solo per chi ha già preordinato, mentre Xbox e PC dovranno aspettare il finesettimana seguente, o quello dopo ancora se non siete interessati a preordinare. Sembra proprio che Sony si stia dando da fare per assicurarsi che la versione di Marvel’s Avengers per PlayStation sia quella definitiva.