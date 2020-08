Necromunda: Underhive Wars ha una data di lancio e un nuovo trailer

Sembra incredibile, ma dopo più di tre anni e mezzo dall’annuncio, Necromunda: Underhive Wars sta finalmente per arrivare. A partire dall’8 settembre, infatti, potremo finalmente immergerci nelle viscere della città alveare di Necromunda, e provare la guerra fra bande del quarantunesimo millennio, ma attenzione: niente Space Marine in risplendente armatura in ceramite e sigilli di purezza a volontà in questo gioco. Niente crociate gloriose sotto Necromunda. Solo la viscerale lotta per la sopravvivenza.

Necromunda: Underhive Wars è un rpg tattico in cui potremo controllare membri di tre diverse gang (Escher, Goliath e Orlock), personalizzabili a piacimento, e che promette di offrire una ricca campagna oltre a modalità multiplayer, giusto per darvi la possibilità di dimostrare ai vostri amici chi è il vero re (o regina) del Sottoformicaio.

Riassumendo, quindi: potrete sbizzarririvi nelle tattiche meno leali possibili per la conquista della supremazia a partire dall’8 settembre, su Steam, PlayStation 4 e Xbox One.