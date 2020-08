A Ferragosto, Riot Games si prende una settimana di vacanza

Siamo sicuri che la coincidenza sia puramente fortuita, dato che gli americani a differenza nostra non hanno un loro Iron August, ma resta il fatto che nella settimana di Ferragosto Riot Games andrà in vacanza. Questo significa che tutte le patch per i giochi Riot – League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e Valorant – verranno spostate al di fuori di questo periodo, quindi se per caso vi accorgete che i nerf a Irelia sono leggermente in ritardo rispetto al solito, non andate sulla board Riot ad aprire dieci thread in merito.

Il motivo di questa scelta, ha specificato il post, è dovuto al fatto che questo è stato un anno particolare per Riot: non solo per l’epidemia di Covid, che ovviamente ha avuto il suo peso, ma anche per altri motivi: “Aggiungere la ‘s’ a Riot Games è probabilmente stato il momento di cui siamo andati più fieri finora“, un chiaro riferimento al fatto che fino a non troppo tempo fa Riot Games in realtà vantava un solo titolo sotto la propria cintura, cioè League of Legends. Nel corso dell’ultimo anno però la cosa è cambiata, e oltre ai giochi sopra citati, la compagnia ha in previsione anche un nuovo picchiaduro, un nuovo action rpg e un nuovo anime, tutti ambientati nell’universo di Runeterra.