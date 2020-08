Greedfall supera il milione di copie vendute

Come da poco annunciato su Twitter, Greedfall, il gioco di ruolo di Spiders (Bound by Flame, The Technomancer), ambientato in un Nuovo Mondo fittizio, ha superato il milione di copie vendute. Si tratta di un risultato senza dubbio eccellente per la relativamente piccola compagnia francese, e non senza merito: nonostante non mancasse di qualche difetto, infatti, Greedfall è stato generalmente accolto molto positivamente, anche in sede di recensione dal nostro Daniele Dolce.

Spiders, ovviamente, non intende riposare sugli allori. Da poco la compagnia ha infatti siglato un accordo con il publisher francese Nacon, per cui produrrà Steelrising, un gioco di ruolo ambientato in una Francia ottocentesca un po’ particolare: pare infatti che Luigi XVI, stufo delle proteste del Terzo Stato e non particolarmente interessato a finire sotto la ghigliottina, abbia deciso di ricorrere a un esercito di robot.