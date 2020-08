Mortal Shell ha un nuovo trailer e una data di lancio

Sembra che Mortal Shell arriverà prima del previsto: con un nuovo trailer, il publisher Playstack e lo sviluppatore Cold Symmetry hanno infatti rivelato la data di lancio, prevista per il 18 agosto.

Annunciato appena pochi mesi fa, Mortal Shell non fa mistero della sua ispirazione ai titoli From Software, ma non manca di metterci del suo: le classi, per esempio, non sono qualcosa che selezioneremo all’inizio e che avranno un’importanza relativa sul nostro avatar, ma dei veri e propri personaggi andati incontro a una brutta fine, e che noi potremo possedere senza ritegno. In aggiunta, particolare meccanica è quella dell’hardening, che ci permetterà di bloccare gli attachi nemici indurendo tutto il nostro corpo, e che potrà essere usata anche mentre stiamo eseguendo un attacco.

La recente beta si è rivelata un ottimo successo per il piccolo studio, composto da appena 15 persone, con più di 350 mila persone che si sono avventurate nelle corrotte lande di Mortal Shell, delle quali solo metà ha però accarezzato il gattino (vergogna!). Mortal Shell uscirà il 18 agosto per Epic Games Store, PlayStation 4 e Xbox One, mentre chi vuole acquistarlo su Steam dovrà aspettare il 2021.