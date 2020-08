PlayStation Academy diventa Masterclass con nuovi titoli, quiz e premi

Sony Interactive Entertainment ha deciso di trasformare PlayStation Academy in una vera e propria Masterclass, ampliando così il percorso formativo con nuovi titoli con cui mettersi alla prova, più modalità di gioco e premi speciali.

Questa nuova edizione consentirà a tutti gli appassionati di continuare a testare la propria cultura videoludica sulle esclusive presenti nel catalogo PlayStation. La novità dell’edizione Masterclass riguarderà la pubblicazione con cadenza bisettimanale di un nuovo ambiente virtuale ispirato al titolo oggetto dei quiz. Al suo interno, gli utenti saranno chiamati a portare a termine quattro differenti test. Per i giochi multiplayer sarà inoltre disponibile una “prova plus”, la quale – se completata – aumenterà le possibilità di vincita finale.

Tutti coloro che avranno concluso ogni prova potranno essere sorteggiati per vincere numerosi premi, tra cui un “Setting Gamer” composto da una poltrona da gaming Nacon, un televisore Sony XGp5 55″, una PS4 PRO500M Limited Edition, un paio di Cuffie Sony Gold Wireless Headset, un Dualshock 4 e molto altro.

Saranno poi disponibili anche dei premi istantanei:

N° 100 card PS Store del valore unitario di € 10,00;

N° 100 card PS Store del valore unitario di € 20,00;

N° 10 card PS Store del valore unitario di € 50,00;

N° 10 card PS Store del valore unitario di € 100,00;

N° 10 abbonamenti PlayStation Plus di 12 mesi;

N° 10 abbonamenti PlayStation Now di 12 mesi.

Per partecipare sarà necessario registrarsi dal 3 agosto al 5 novembre 2020 sul sito ufficiale di PlayStation Academy, oppure effettuando il login se già in possesso delle credenziali di accesso. Infine, sullo stesso sito è poi possibile consultare il regolamento completo dell’iniziativa.