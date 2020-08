Xbox Game Pass: ecco i primi giochi in arrivo ad agosto

Microsoft ha rivelato una prima infornata di giochi in arrivo ad agosto nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

In questa prima metà di agosto, già a partire da oggi, gli abbonati al servizio per PC e Xbox One potranno mettere le mani su questi titoli:

Darksiders: Genesis (Console) – 6 agosto

(Console) – 6 agosto It Lurks Below (PC e console) – 6 agosto

(PC e console) – 6 agosto The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Console) – 6 agosto

(Console) – 6 agosto Trailmakers (PC e console) – 6 agosto

(PC e console) – 6 agosto UnderMine (PC e console) – 6 agosto

(PC e console) – 6 agosto Xeno Crisis (PC e console) – 6 agosto

(PC e console) – 6 agosto Final Fantasy VII HD (PC e console) – 13 agosto

La Casa di Redmond ha poi ribadito che i seguenti giochi verranno rimossi dal servizio a partire dal 14 agosto:

Devil May Cry 5 (Console)

(Console) Kingdom Come: Deliverance (PC e console)

(PC e console) Space Hulk: Tactics (PC)

(PC) Where the Water Tastes Like Wine (PC)

(PC) Yoku’s Island Express (PC e console)