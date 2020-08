Animal Crossing: New Horizons, vendite record per il gioco Nintendo

Ottimo risultato di vendite per Animal Crossing: New Horizons. Nel corso della presentazione degli ultimi risultati economici, Nintendo ha fatto sapere che questa incarnazione della serie per Switch ha piazzato la bellezza di 22,4 milioni di copie, diventando così il secondo videogioco più venduto in assoluto per la console ibrida, preceduto soltanto da Mario Kart 8 Deluxe (26,74 milioni di copie).

Un risultato tutto sommato prevedibile che ha spinto verso l’alto i profitti di Nintendo, aumentati del 541% (fino a un miliardo di dollari) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Insomma, un successo stratosferico per Animal Crossing: New Horizons, che ha dunque conquistato non solo la critica, ma anche il pubblico.

