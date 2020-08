Microsoft: nessun piano per la cessazione di Xbox Live Gold

Nel vortice di annunci legati a Xbox nel corso del mese di luglio, uno dei tanti aveva a che fare con una possibile cessazione dell’offerta Xbox Live Gold, dovuta alla sparizione della sottoscrizione a 12 mesi al servizio. Nella giornata di ieri Microsoft ha però confermato che Xbox Live Gold continuerà a esistere, e che non c’è nessun piano di discontinuare il servizio. Un portavoce della Casa di Redmond ha infatti dichiarato a The Verge “non c’è nessun cambiamento in programma per il servizio Xbox Live Gold”.

Alcune delle voci circolanti parlavano anche di una possibile prossima gratuità del servizio; l’abbonamento a Xbox Live Gold è infatti richiesto per poter usufruire del gioco online, aspetto che sembra contrario alla recente filosofia Xbox, orientata all’unire quanto più possibile i videogiocatori. Il portavoce non ha però dato risposta esplicita alla domanda in merito, limitandosi ad affermare che “Al momento, non abbiamo nessun piano per la cessazione di Xbox Live Gold. È una parte importante del gaming su Xbox oggi, e continuerà ad esserlo in futuro.”