Apex Legends si prepara ad annunciare qualcosa di nuovo

Apex Legends non è nuovo all’anticipare prossimo contenuto tramite messaggi criptici, e sembra che anche questa Season 5 sembra non faccia eccezione. Nella giornata di martedì, infatti, sul profilo Twitter ufficiale del battle royale di Respawn Entertainment è apparso un breve messaggio audio, in cui Bangalore si rivolge a una certa “P”, invitandola a un incontro in memoria dei vecchi tempi. Un secondo messaggio è stato rilasciato il giorno dopo, e dato che è rivolto a una certa “lovely lady Parekh“, fornisce qualche ulteriore indizio sulla “P” a cui stava parlando Bangalore.

È perfettamente plausibile che questi messaggi siano un’anticipazione della prossima leggenda, che potrebbe essere quella stessa Sheila il cui nome era già apparso su alcune strutture all’interno del gioco. Il messaggio audio poi prosegue facendo riferimento a una pistola speciale – forse a sua volta un riferimento al ritorno di una delle armi più iconiche di Titanfall, la smart pistol? Se siete ansiosi di avere risposte alle vostre domande, non preoccupatevi: potreste averle prima del previsto. Respawn Entertainment infatti ha in programma per stasera una trasmissione che promette di rivelare novità interessanti.