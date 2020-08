Fall Guys: più di 1.5 milioni di giocatori in una sola giornata

Sembra che Fall Guys: Ultimate Knockout stia riscontrando un successo ben al di là delle aspettative: stando al profilo Twitter ufficiale del gioco, infatti, solo nella giornata di lancio il bizzarro battle royale avrebbe avuto più di un milione e mezzo di giocatori, un numero davvero importante per un titolo relativamente minore come quello di Mediatonic. A quanto pare, vere e proprie orde di giocatori si sono fatte catturare dai colorati e paffutissimi personaggi e hanno deciso di mettersi alla prova nella corsa a ostacoli.

Un lancio così strabiliante da aver addirittura causato problemi al gioco: a quanto pare, infatti, i server hanno fatto un po’ fatica a tenere il ritmo con tutti i giocatori ansiosi di far cadere qualche povero malcapitato in un fossato, al punto che lo sviluppatore ha anche messo un annuncio sulla pagina Steam del gioco. “Abbiamo decisamente sottovalutato quanti fagioli c’erano nel vaso. Siamo al lavoro per aumentare la capacità dei server, ma tenete presente che durante la finestra di lancio il matchmaking potrebbe non essere sempre disponibile.” Speriamo che Mediatonic possa presto risolvere questi inconvenienti e godersi il meritato successo.