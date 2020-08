DIRT 5 presenta la nuova modalità Ice Breaker

Avete mai sognato di guidare un bolide da rally? Sì? Bene, e di guidarlo su una strada completamente ghiacciata mentre infuria una tormenta di neve? Se la risposta è ancora sì, per vostra fortuna potete farlo senza rischiare l’osso del collo in DIRT 5, nella nuova modalità Ice Breaker. Eccovi il trailer di presentazione, con tanto di corredo di battute non proprio… fresche:

Oltre a cercare di evitare di schiantarvi con la macchina, sembra anche che dovrete bilanciare la prudenza con la velocità, dato che queste sono sfide a tempo e se giocate troppo il ruolo della tartaruga potreste rimanere con l’amaro in bocca. Le sfide Ice Breaker, ambientate nell’idlliaca Norvegia, prevedono anche un sistema di tempo dinamico che potrà sorprendervi con delle bufere. Insomma, avete voluto la bicicletta, ora pedalate, no?

DIRT 5 arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 9 ottobre, e sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X al lancio delle console. Chi vuole giocarlo sfruttando la comodità dello streaming di Google Stadia, invece, dovrà aspettare fino al 2021.