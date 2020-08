Cyberpunk 2077: il prossimo Night City Wire sarà il 10 agosto

L’account ufficiale Twitter di Cyberpunk 2077 ha da poco annunciato la data del prossimo Night City Wire, previsto per il prossimo 10 agosto. Non è un evento di poco conto: il primo Night City Wire, tenutosi il 25 giungo, non aveva mancato di rivelare succosissime informazioni, fra cui un nuovo trailer di gioco e la notizia che Studio Trigger è al lavoro su un anime ambientato a Night City.

Non ci saranno anime nella prossima trasmissione, ma non mancano i motivi di essere interessati: pare infatti che Night City Wire: Episode 2 parlerà delle scelte di vita del nostro (o nostra) protagonista, molte delle quali siamo sicuri saranno incredibilmente poco salubri, delle armi che potremo utilizzare nel gioco, e anche in questo caso la salubrità va a farsi benedire, e di come la band punk rock svedese Refused si è trasformata in SAMURAI, la band che ha per frontman Johnny Silverhand, a sua volta interpretato da Keanu Reeves.

Se volete seguire il prossimo Night City Wire, non mancate di sintonizzarvi sul canale Twitch di CD Projekt il 10 agosto alle ore 18.