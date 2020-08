Serious Sam 4: data d'uscita rinviata a settembre

Sembra che ci sarà da aspettare un po’ di più per poter tornare a riascoltare un familiare rumore di zoccoli: Serious Sam 4, la cui uscita era inizialmente prevista per il mese di agosto, è stato infatti rinviato al 24 settembre. Croteam ci tiene a sottolineare che questa volta dicono sul serio:

Serious Sam 4 è l’ultimo capitolo della celebre serie di sparatutto, e stando alle parole dello sviluppatore polacco Croteam è un prequel. Sì, questo significa che è ambientato prima del terzo capitolo, che a suo volta era un prequel. Sì, lo sappiamo che fa confusione, ma Serious Sam: Before Before First Encounter non suonava altrettanto bene, e poi insomma, mica è colpa nostra. Piuttosto di fare domande da sapientoni, andate a farvi un salto su Steam, dove il gioco è già preordinabile, e include una skin a forma di Tommy Gun per il fucile d’assalto preferito di Sam Stone.

Riassumendo, per quelli a cui piace prendere nota: Serious Sam 4 uscità il 24 settembre su Steam e Stadia. Per quelli a cui invece non piace prendere nota, eccovi una carrellata di immagini: