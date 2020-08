Borderlands 3: al via il free weekend per celebrare il primo compleanno

Borderlands 3 si sta preparando a celebrare il suo primo compleanno, e quale modo migliore di festeggiare che non permettere a tutti di scendere dall’autobus e mettersi a sparare a un po’ di skag? Ed è proprio questo che ha scelto di fare Gearbox: per il periodo dal 6 al 9 agosto, Borderlands 3 sarà liberamente scaricabile e giocabile su Steam, PlayStation 4, Xbox One e Stadia. Curiosamente, sembra che l’Epic Game Store, il mercato digitale su cui Borderlands 3 è arrivato in esclusiva per sei mesi su PC, non sia parte di questa iniziativa. Oltre al free weekend, i festeggiamenti per il compleanno includono anche eventi speciali ingame – e in particolare, fino al 13 settembre tutti i boss lasceranno cadere loot extra. Un ottimo momento per mettersi a caccia di leggendari!

Borderlands 3 è l’ultimo capitolo della saga che ha dato il via al genere looter shooter. Ambientato qualche anno dopo Borderlands 2, offre quattro nuovi cacciatori della Cripta – Zane, Moze, Fl4k e Amara – nuovi pianeti da esplorare, nuovi nemici da affrontare e, ovviamente, loot a tonnellate. Uscito nel settembre dell’anno scorso, è stato accolto positivamente dalla critica, ed è da poco uscito il suo terzo DLC, Bounty of Blood.

