Crash Bandicoot 4: nuovo trailer di gameplay rivelato allo State of Play

Fra i trailer mostrati allo State of Play di stasera, il posto d’onore è spettato a Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Il nuovo titolo del peramele arancione ha infatti avuto un trailer da ben cinque minuti, che ha mostrato tutte le novità del nuovo titolo, narrate da Lou Studdert, producer di Toys for Bob. Neo Cortex e N. Tropy sono fuggiti dalla loro prigione interdimensionale, e stanno minacciando l’integrità dello spaziotempo. Tocca a Crash e Coco (e a noi!) salvare la situazione!

Proprio su Crash e Coco si è soffermato inizialmente il trailer: i due protagonisti – Lou Studdert ha insistito sulla volontà di dare importanza anche al ruolo di Coco – hanno infatti imparato qualche nuovo trucchetto, e saranno anche personalizzabili con un’ampia varietà di oggetti cosmetici, rigorosamente senza microtransazioni. Ma dove andrebbero i nostri salterini amici senza le loro maschere? Anche loro presentano interessanti novità: Ika-Ika, per esempio, può invertire la gravità, mentre Kapuna-Wa può rallentare il mondo attorno a noi. Ma oltre a mettere Crash e Coco in panni diversi, Crash Bandicoot 4: It’s About Time metterà anche noi nei panni di altri due personaggi giocabili, cioè quelli di Neo Cortex e di Dingodile, controllabile per la prima volta nella serie. È il minimo, dopo che si è dato tanto da fare per mettere la testa a posto.

Il trailer si è poi chiuso presentando la vera novità della serie, cioè la N.Verted Mode, sviluppata in collaborazione con Beenox: una specie di Mirror Mode sotto steroidi, visto che oltre a rendere speculari i livelli li modificherà in maniere molto più curiose. Per esempio, è stato mostrato un livello con un filtro che ricorda i film vecchio tipo, inclusa la velocità tipica delle vecchie pellicole; un altro livello che sembra essere completamente sott’acqua; e un altro ancora completamente bianco – dovremo essere noi stessi a colorarlo.

Insomma, di carne al fuoco sembra che ce ne sia tanta, e non vediamo l’ora di poterci mettere in mano quando Crash 4: It’s About Time uscirà, il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.