Hitman 3 sarà giocabile in realtà virtuale via PS VR

IO Interactive ha annunciato che Hitman 3 sarà interamente giocabile in realtà virtuale attraverso il dispositivo PS VR.

La stessa software house danese ha confezionato e diffuso un primo trailer di gameplay che mostra la versione per la realtà virtuale in azione, offrendoci per la prima volta una visuale in primissima persona delle avventure dell’Agente 47. Lo studio fa inoltre sapere che Hitman 3 sarà giocabile su PS VR sin dal lancio, che avverrà a gennaio 2021 non solo su PS4, ma anche su PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X.

Da notare che al momento non sappiamo se Hitman 3 sarà giocabile in realtà virtuale anche su altre piattaforme, dunque su PC.