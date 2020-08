Spelunky 2 ha una data di uscita su PlayStation 4

Approfittando dello State of Play trasmesso nella tarda serata di ieri, Derek Yu e Mossmouth hanno annunciato la data di uscita di Spelunky 2.

La seconda incarnazione di questo particolare platform di stampo roguelike sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal prossimo 15 settembre. Il gioco porterà con sé diverse novità rispetto al suo diretto predecessore: tra tutte spicca la possibilità di affrontare l’intero gioco in co-op online. Non mancano nuove location, armi e oggetti inediti, nuovi nemici, e altre succose novità che renderanno l’esperienza di Spelunky 2 decisamente più profonda e sfaccettata.

Da notare, infine, che il gioco approderà anche su PC tramite Steam, tuttavia non è ancora stata fissata una data di lancio per questa versione.