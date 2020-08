Control: l'espansione AWE segnerà il ritorno di Alan Wake a fine mese

Remedy Entertainment ha annunciato la data di uscita di AWE, la seconda espansione di Control che segnerà anche il ritorno di Alan Wake.

Com’è possibile notare nel video diffuso nelle scorse ore, l’omonimo protagonista di uno dei giochi più amati dai fan di Remedy fa la sua comparsa negli ultimi secondi del trailer, ufficializzandone la sua presenza. Control e Alan Wake, infatti, sono ambientati nel medesimo universo narrativo, ed è inutile precisare che non vediamo l’ora di scoprire quali siano i collegamenti tra i due giochi.

Per saperlo non bisognerà attendere a lungo dal momento che AWE sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 27 agosto.