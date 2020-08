Auto Chess è in dirittura di arrivo su PS4, ecco la data di uscita

Durante lo State of Play di ieri sera, Dragonest ha annunciato che Auto Chess sarà presto disponibile su PS4, annunciandone la data di uscita con un nuovo trailer.

Il gioco nato dall’omonima e popolarissima mod di Dota 2 uscirà dai confini PC e mobile per approdare sulla console Sony a partire dal prossimo 31 ottobre.

Come molti auto battler, anche in Auto Chess bisognerà allestire una propria squadra di personaggi da piazzare sulla scacchiera, per poi vederli affrontare automaticamente i team allestiti dagli avversari. Auto Chess per PS4 includerà diverse modalità di gioco, tra cui Casual Mode, Ranked Mode, Fantasy Mode e Quick Mode.