Annunciato Hood: Outlaws & Legends, action multiplayer per PC e console

Focus Home Interactive e Sumo Digital hanno annunciato Hood: Outlaws & Legends, un nuovo action multiplayer con elementi stealth in arrivo prossimamente su PC e console.

Reinventando la leggenda di Robin Hood, il videogioco sviluppato da Sumo Digital metterà due squadre di giocatori l’una contro l’altra. I due team competeranno per portare a termine la rapina perfetta, in alcune ambientazioni pattugliate da letali guardie gestite dall’IA. Sfruttando le abilità ogni personaggio sarà possibile agire furtivamente per rubare i tesori senza farsi scoprire, oppure combattere in modo rumoroso e brutale.

Hood: Outlaws & Legends sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X nel corso del 2021.