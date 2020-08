Godfall: un lungo video di gameplay ci illustra il sistema di combattimento

Counterplay Games ha approfittato della cornice dello State of Play di ieri sera per diffondere un nuovissimo video di gameplay dedicato al sistema di combattimento di Godfall.

Il filmato che trovate qui in alto ci illustra due delle differenti classi di armi a nostra disposizione: le doppie lame e la spada lunga. Gli sviluppatori ci spiegano come funzioneranno le combo e come cambierà lo stile di combattimento in base alle armi equipaggiate. Il video di gameplay è piuttosto lungo e si sofferma su diversi altri aspetti del combattimento, tra cui anche il funzionamento dello scudo di cui è dotato ogni personaggio.

Prima di lasciarvi alla visione del filmato, però, vi ricordiamo che Godfall sarà disponibile su PC e PS5 nel corso delle prossime festività natalizie.