Railway Empire Complete Collection è disponibile su PC e console

Kalypso Media e Gaming Minds Studios hanno annunciato la disponibilità di Railway Empire Complete Collection su PC, PS4 e Xbox One.

La versione onnicomprensiva di questo gestionale a tema ferroviario è infatti disponibile da oggi sulle piattaforme citate, includendo tutti gli aggiornamenti gratuiti e i DLC pubblicati nel corso degli ultimi due anni. Railway Empire Complete Collection comprende infatti non solo il gioco base, ma anche le espansioni Mexico, Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany Northern Europe e Down Under.

Infine, vi segnaliamo che presto saremo in grado di fornirvi una recensione accurata ed esaustiva di questa raccolta. Restate quindi sintonizzati per saperne di più.