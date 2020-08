F1 2020: guardiamo un Hot Lap del GP del 70° Anniversario

Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di F1 2020 in cui ci mostra un Hot Lap virtuale del GP del 70° Anniversario che si correrà questo weekend in quel di Silverstone.

Protagonista del giro veloce è la Mercedes W11 del sei (probabilmente già sette) volte campione del mondo Lewis Hamilton, che sfreccia sul circuito britannico dove ebbe inizio, ben settant’anni fa, la Formula 1. La gara di questo fine settimana segna infatti il settantesimo anniversario ufficiale del primo Gran Premio di Formula 1. In quel 13 maggio 1950 Giuseppe Farina vinse per l’Alfa Romeo su un tracciato più corto di oltre un chilometro e con la metà delle curve rispetto alla configurazione odierna.

Vi ricordiamo che F1 2020 è già disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. In caso vogliate saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione.