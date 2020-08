Final Fantasy VII Remake supera i cinque milioni di copie vendute

Con un comunicato stampa, rilanciato anche dal profilo Twitter ufficiale, Square Enix ha fatto sapere che l’acclamato remake di Final Fantasy VII, uscito su PS4 a marzo e acclamato dalla critica, ha superato i cinque milioni di copie vendute fra fisiche e digitali. Proprio le vendite digitali hanno giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo traguardo: Final Fantasy VII Remake è infatti il titolo digitale per PlayStation più venduto nella storia di Square Enix. A questo risultato ha sicuramente contribuito anche la pandemia globale, che ha costretto molta gente a restare chiusa in casa, e che ha avuto conseguenze negative anche per i lavori sulla seconda parte di Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy VII Remake ripropone l’amatissima storia del settimo capitolo della serie in una Midgard dalla veste grafica completamente rinnovata, e con un gameplay modernizzato che unisce l’azione in tempo reale alle scelte strategiche tipiche del genere. Square Enix ci ricorda anche che il titolo è attualmente in sconto sul PlayStation Store, e che per chi volesse provarlo è disponibile una demo gratuita. Per l’utenza PC, invece, il gioco arriverà il 10 aprile 2021.